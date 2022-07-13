إشتباكات عنيفة عند الحدود الشمالية المُحاذية لوادي خالد

تدور إشتباكات عنيفة عند الحدود الشمالية المحاذية لمنطقة وادي خالد الحدودية بين مهرّبين من بلدتي العويشات وبعيون السوريتين عند مجرى النهر الكبير.

وقد أفادت المعلومات الأولية عن سقوط جريح.