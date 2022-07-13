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لبنان
إشتباكات عنيفة عند الحدود الشمالية المُحاذية لوادي خالد
Lebanon 24
13-07-2022
|
18:29
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تدور إشتباكات عنيفة عند الحدود الشمالية المحاذية لمنطقة وادي خالد الحدودية بين مهرّبين من بلدتي العويشات وبعيون السوريتين عند مجرى النهر الكبير.
وقد أفادت المعلومات الأولية عن سقوط جريح.
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