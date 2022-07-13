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لبنان

السفيرة الفرنسية :"احترموا موعد الانتخابات الرئاسية"

Lebanon 24
13-07-2022 | 22:24
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عشية العيد الوطني الفرنسي الذي يصادف اليوم سألت "النهار" السفيرة الفرنسية آن غريو عبر لقاء صحافي هل سيكون لفرنسا اي دور في تأمين توافق اقليمي دولي يسمح باجراء الانتخابات الرئاسية ؟ فقالت " ان موقف فرنسا والذي يشاركها فيه الشركاء الاوروبيون والدول المشاركة في المجموعة الدولية الخاصة من اجل لبنان اي روسيا والصين والدول العربية واضح جدا . وهو يفيد ان لبنان اظهر قدرة على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، فيما كان كثيرون يقولون ان اجراءها معقد، فان الانتخابات الرئاسية يجب ان تحصل في موعدها . ونحن ابلغنا كل الافرقاء السياسيين بدءا برئيس مجلس النواب نبيه بري ان موقفنا واضح ويقضي باننا سنكون يقظين للغاية ازاء اجراء هذه الانتخابات في موعدها وليس هناك مجال لاستباق او توقع اي نتيجة ما دام لم يعلن اي مرشح حسب معرفتي ترشحه حتى الان .
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ولذلك نقول لديكم هذا الاستحقاق فالتزموا به علما انه ليس لدينا اي شيء حتى الان يسمح بالقول ان الانتخابات لن تحصل في موعدها. وانا ليس لدي سوى رسالة واحدة وهي هذه" .
وإذ أعلنت غريو ان "لا مرشحين لدى فرنسا ابدا" قالت عن بروفيل الرئيس المقبل " رئيس يمتلك بروفيل إدارة الازمة الداخلية من حيث قدرته على إعادة هيبة الدولة في لبنان وتامين الانسجام بين كافة مكوناته ويسمع صوت لبنان في الخارج الذي تغير كثيرا".
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