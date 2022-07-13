رياشي: الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي بدأ تطبيقها فعليا

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قالت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال، نجلا رياشي، في حديث لـ»نداء الوطن» ان أبرز الملفات التي عملت على إنجازها شخصياً، إقرار الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي – والتي بدأ تطبيقها فعلياً – سعياً للانتقال بالدولة من كيان متهالك ينهشه الفساد إلى دولة حديثة عادلة يطمح إليها جميع اللبنانيين. ثم هناك ملف مكافحة الفساد حيث تمّ، للمرّة الأولى، إنشاء وتعيين أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ناهيك بتعميم القوانين الإصلاحية الأخرى ووضعها قيد التنفيذ الفعلي، كقانون حق الوصول الى المعلومات وحماية كاشفي الفساد».رياشي تابعت لتذكر إنجازات أخرى منها إرساء أسس تطبيق مشروع إعادة هيكلة القطاع العام بالإشتراك مع مجلس الخدمة المدنية؛ العمل على اعتماد برنامج جديد لقياس وتقييم أداء القطاع العام بالاشتراك مع التفتيش المركزي؛ تأمين الاستمرار في إدارة مشروع معالجة النفايات المنزلية الصلبة لحين ضمّه إلى صلاحية وزارة البيئة؛ متابعة استضافة خوادم وزارة التنمية الإدارية لمعظم المواقع والتطبيقات الحكومية وتأمين التمويل اللازم لهذا الموضوع. هذا فضلاً عن إقرار عدة مشاريع أخرى تُعنى بتطوير الإدارة العامة ورقمنتها كما تأمين استمرارية الدعم التقني واللوجستي لها.وردا على سؤال قالت: إن الابتعاد عن الإعلام كان قراراً شخصياً إيماناً منها بأن المرحلة تتطلب أفعالاً لا أقوالاً. وشرحت كيف أن «الشعب اللبناني يفضّل في الوقت الراهن الاستماع إلى وزير الاقتصاد يطمئنه عن أزمة الرغيف، أو وزير الشؤون الاجتماعية يزفّ له خبر البدء بالعمل على البطاقة التمويلية، أو حتى وزير الصحة يتكلّم ويستفيض عن حلول ما لأزمة الدواء».منذ استلامها مهامها الوزارية، تعمل رياشي على مقاربة ملفات وزارتها بطريقة إدارية تجعل من إنجازها المهمة الممكنة والمتاحة، كما تقول لنا. من هنا كان إصرارها على إطلاع الرأي العام حصراً على ما هو ضروري وإيجابي من مشاريع مُنجزة. وإذ أشارت إلى أن لكلّ مسؤول في القطاع العام أسلوبه في التعاطي مع الإعلام، ولكلّ موقع مسؤولية متطلّباته وآلية إدارته، أضافت: «أتيت إلى الموقع الوزاري من خلفية دبلوماسية في السلك الخارجي اللبناني الذي لطالما اعتمد على متابعة الملفات وإنجازها في الظلّ. وبالتالي، لم أجد مبرّراً للإكثار من الإطلالات الإعلامية، رغم أن هناك ملفات تتطلّب ممارسة ضغط إعلامي لإقرارها». كيف تصف علاقتها بالرأي العام وما هي سُبُل التواصل معه إذاً؟ «الموقع الوزاري هو منبر لخدمة الشعب وللتواصل مع كافة أطيافه، لذا وضعت نفسي، من خلال إطلالتي الإعلامية الأولى، في تصرّف الناس محاولة إيصال صوتهم، لا سيّما العنصر النسائي الذي أمثّله في المجلس. وقد اعتمدت البيانات الصحافية كما التصريحات الإعلامية لإطلاع الرأي العام على المشاريع المُنجزة، كالتصريح الذي تلا جلسة إقرار الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي، على سبيل المثال»، تجيب رياشي.