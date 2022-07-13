ماذا قال مستشار اردوغان عن دفع 40 مليار دولار للكهرباء؟

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كتبت" الديار": يروي قطب سياسي بارز، انه خلال زيارته الاخيرة الى تركيا ولقائه مستشار الرئيس اردوغان الذي سأله عن احوال لبنان المالية والاقتصادية، ورد القطب البارز بشرح الظروف الصعبة وتحدث عن ملف الكهرباء ودفع أكثر من 40 مليار دولار دون ان تتوفر، لكن المترجم لم يصدق الرقم، ونقله لمستشار اردوغان 40 مليون دولار، وحصل اللغط والتوضيح ان الرقم ٤٠ مليار دولار، فصدم مستشار اردوغان الذي اكد للضيف، ان مطار اسطنبول العملاق و»قطارات المترو» والطرق الدائرية التي تربط المدن الرئيسية بعضها ببعض، لم نصل تكاليفها الى 40 مليار دولار، وتحدث مستشار اردوغان بغضب وقال: حرام، هذا لايجوز، فكيف لو علم ان أكثر من 500 مليار دولار صرفوا على البنى التحتية، مقابل لا طرقات ولا مياه ولا خدمات، فيما أكبر اهانة تلقاها المسؤولون من الصندوق السعودي الفرنسي الذي اعلن عن تقديم 22 مليون يورو لمستشفى طرابلس الحكومي خارج اطار الدولة نتيجة عدم الثقة بالمسؤولين اللبنانيين.