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لبنان

وفاة لبناني في ميشيغان.. هذا ما حصل معه! (صورة)

Lebanon 24
14-07-2022 | 00:00
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الشاب اسماعيل بزي (28 عاما) بحادث سير مروع، بعد انزلاق سيارته خلال طريقه إلى العمل في ديربورن ميشيغان.
 
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