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لبنان

إحتدام الاشتباكات عند مجرى النهر الكبير... والرصاص طال هذه البلدات!

Lebanon 24
14-07-2022 | 00:02
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إحتدام حدة الاشتباكات التي اندلعت ليلا عند مجرى النهر الكبير، ووصلت الى أطراف بلدتي العويشات وبعيون السوريتين.
 
وذكرت أن الرصاص الطائش يطال بلدات وادي خالد.
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وكانت قد وقعت في الساعات الماضية، إشتباكات عنيفة عند الحدود الشمالية المحاذية لمنطقة وادي خالد الحدودية بين مهرّبين من بلدتي العويشات وبعيون السوريتين عند مجرى النهر الكبير.
 
 
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