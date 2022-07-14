إحتدام الاشتباكات عند مجرى النهر الكبير... والرصاص طال هذه البلدات!

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إحتدام حدة الاشتباكات التي اندلعت ليلا عند مجرى النهر الكبير، ووصلت الى أطراف بلدتي العويشات وبعيون السوريتين.

وذكرت أن الرصاص الطائش يطال بلدات وادي خالد.

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