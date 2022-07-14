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لبنان
إحتدام الاشتباكات عند مجرى النهر الكبير... والرصاص طال هذه البلدات!
Lebanon 24
14-07-2022
|
00:02
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إحتدام حدة الاشتباكات التي اندلعت ليلا عند مجرى النهر الكبير، ووصلت الى أطراف بلدتي العويشات وبعيون السوريتين.
وذكرت أن الرصاص الطائش يطال بلدات وادي خالد.
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وكانت قد وقعت في الساعات الماضية، إشتباكات عنيفة عند الحدود الشمالية المحاذية لمنطقة وادي خالد الحدودية بين مهرّبين من بلدتي العويشات وبعيون السوريتين عند مجرى النهر الكبير.
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