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لبنان

ادارة المناقصات: لا جلسة تقييم عروض اليوم لمزايدة السوق الحرة

Lebanon 24
14-07-2022 | 00:09
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صدر عن إدارة المناقصات في التفتيش المركزي البيان الآتي:

"لن تعقد اليوم جلسة تقييم عروض مزايدة السوق الحرة التي سبق ان دعيت وسائل الإعلام لتغطية مجرياتها بسبب ورود عرض وحيد".
 
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