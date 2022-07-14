ادارة المناقصات: لا جلسة تقييم عروض اليوم لمزايدة السوق الحرة

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صدر عن إدارة المناقصات في التفتيش المركزي البيان الآتي:"لن تعقد اليوم جلسة تقييم عروض مزايدة السوق الحرة التي سبق ان دعيت وسائل الإعلام لتغطية مجرياتها بسبب ورود عرض وحيد".