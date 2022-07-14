هل عودة النازحين ممكنة؟

علق مرجع ديبلوماسي مهتم بالشأن اللبناني على الضغوط التي تقوم بها بعض القوى السياسية من اجل اعادة النازحين السوريين الى بلادهم واتهام الدول الغربية بعرقلة هذا الامر لاسباب سياسية بالقول "إن الخطاب السياسي الشعبوي لن يؤدي الى عودة السوريين الى بلادهم خصوصا ان النظام في سوريا لن يقبل بذلك".

وقال "إن القوى السياسية التي تقوم بخطوات عملانية شكلية مرتبطة بإعادة النازحين تحاول ربط بعض الملفات ببعضها البعض من اجل القيام بتسوية مع المجتمع الدولي وهدفها الفعلي ليس موضوع النازحين".

ويشير المصدر "الى ان المجتمع الدولي يؤيد عودة النازحين في حال تأمن لهم واقع آمن ولم يتعرضوا لاي ضغوط من قبل النظام في سوريا وهذا موقف علني وواضح".