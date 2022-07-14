المستقبل يستعيد جمهوره

تفيد مصادر مطلعة "أن تيار المستقبل يعمل بشكل متواصل على ايجاد حلول تنظيمية تعيد تحسين واقعه الشعبي مستفيدا من التعاطف الكبير الذي حصل معه خلال الانتخابات النيابية الاخيرة".

وبحسب المصادر فإن "المستقبل" يعمل بشكل او بآخر على التواصل بطريقة غير رسمية مع كوادر حزبية باتت اقرب الى "القوات اللبنانية" في المرحلة السابقة وقد نجح في اعادة استقطاب عدد منهم في بعض المناطق اللبنانية تمهيدا للمرحلة المقبلة".

وتؤكد المصادر" ان "المستقبل" سيعمل على استكمال اعادة التنظيم، بشكل اكثر وضوحا قبل العودة الى الحياة السياسية بفترة قصيرة كي لا تتعرض هذه الخطوة للاستنزاف والفشل".