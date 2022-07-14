إنخفاض ملحوظ بأسعار المحروقات... كم بلغ؟

أصدت وزارة الطاقة والمياه، جدول أسعار المحروقات الجديد، وجاء على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: 636000 (-29000)

البنزين 98 أوكتان: 648000 (-28000)

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المازوت: 679000 (-26000)