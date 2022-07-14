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لبنان

استعدوا لأسبوع حار ولاهب.. الحرارة ستتخطى الـ 37 في هذه المنطقة!

Lebanon 24
14-07-2022 | 01:52
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أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية عبر حسابها الخاص على فيسبوك ان المنخفض الهندي الموسمي يسيطر على شبه الجزيرة العربية وبخاصة دول الخليج فتنخفض قيم الضغط الجوّي لتلامس 989-990hpa، ما يساهم بتمدد الكتل المدارية الحارة نحو مصر وتركيا وقبرص، فترتفع درجات الحرارة فوق لبنان وسوريا لتتخطى 37 درجة مئوية خلال الاسبوع الحالي، بينما تستقر ساحلاً بين 31-32 درجة مع رطوبة مرتفعة.

 

وأضاف: "اجواء صيفية ستسيطر على لبنان مع سرعة رياح تلامس 45 كلم في الساعة وارتفاع متوسط لموج البحر ليتحوّل في الويك اند الى منخفض الموج مع تراجع سرعة الرياح."

 

هذا ويخف الضباب على الجبال الغربية ويصبح محليّاً في الايام المقبلة، وسوف تكون الحرارة المرتفعة ملحوظة بين البقاع ودمشق كدرجة اولى 37-39 درجة وعلى الجبال الغربية كدرجة ثانية 30-32.

الحرارة على الساحل: 31-32 نهاراً و 26 ليلاً 

في البقاع: 35-38 نهاراً و 20 ليلا

على الجبال 1200 متر: 29-32 نهاراً و 17

على الجبال 2000 متر: 24 نهاراً و  14 ليلا

الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 55 كم

الضغط الجوّي: 1006hpa

الرطوبة: 75 %ساحلاً و 50% بقاعاً

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