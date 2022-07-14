هل ستقفل محطات البنزين؟

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أعلن عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس، أنّ "جدول تركيب الأسعار صدر، وهناك تراجع بسعر صفيحة البنزين 29 ألف ليرة، أمّا والغاز فلم يتغيّر سعره".وفي حديثٍ لـ"صوت لبنان 100.5"، قال البراكس: "استلمنا البنزين بالأمس وفقاً للجدول القديم، أمّا ربحنا وجعالتنا لم يتغيّرا".وأضاف،"جعالتنا هي 22 ألف ليرة لبنانيّة، هناك محطات ستقفل أبوابها لأنها لا تستطيع الإستمرار".