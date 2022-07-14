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لبنان

الاضراب وصل الى الاعلام.. هذا ما حصل اليوم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-07-2022 | 03:18
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لاحظ الصحافيون اليوم غياب الوكالة الوطنية للاعلام عن نشر الاخبار اليومية، واكتفت بخبر واحد نشر عند السابعة صباحاً حول ادارة المناقصات.
وفي المعلومات، أن موظفي الوكالة التزموا بالاضراب الذي ينفذه الموظفون في القطاع العام، على ان تعقد اليوم عند الساعة الـ12 جمعية عمومية في مبنى وزارة الاعلام ليبنى بعدها على الشيء مقتضاه، لناحية الاستمرار في الاضراب أو العودة الى العمل.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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