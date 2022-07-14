الاضراب وصل الى الاعلام.. هذا ما حصل اليوم

لاحظ الصحافيون اليوم غياب الوكالة الوطنية للاعلام عن نشر الاخبار اليومية، واكتفت بخبر واحد نشر عند السابعة صباحاً حول ادارة المناقصات.

وفي المعلومات، أن موظفي الوكالة التزموا بالاضراب الذي ينفذه الموظفون في القطاع العام، على ان تعقد اليوم عند الساعة الـ12 جمعية عمومية في مبنى وزارة الاعلام ليبنى بعدها على الشيء مقتضاه، لناحية الاستمرار في الاضراب أو العودة الى العمل.

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