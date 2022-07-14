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لبنان

وفاة طفل من بلدة الإنصارية الجنوبية... ما السبب؟

Lebanon 24
14-07-2022 | 03:28
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الطفل خ. ع. ع.، من بلدة الإنصارية الجنوبية، جراء حالة اختناق تعرض لها.
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اختناق

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