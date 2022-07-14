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لبنان

غادة عون تتحدث عن منحة الذل.. ماذا قصدت؟

Lebanon 24
14-07-2022 | 03:30
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غردت القاضية غادة عون عبر حسابها الخاص على "تويتر"، كاتبة: "للاسف وبدي قولها و على صوت عالي وان زعلوا مني القضاة الذين افهم اكيد ضيقهم .هذه المنحة المعطاة من الحاكم لهم هي منحة الذل منحة من شخص ملاحق في 7 دول وفي لبنان بجناية تزوير وبجرائم تبييض اموال واثراء غير مشروع... يجب إيجاد حل آخر عن طريق زيادة بعض الرسوم التي لا تزال بخسة جدا."
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