غادة عون تتحدث عن منحة الذل.. ماذا قصدت؟

غردت القاضية غادة عون عبر حسابها الخاص على "تويتر"، كاتبة: "للاسف وبدي قولها و على صوت عالي وان زعلوا مني القضاة الذين افهم اكيد ضيقهم .هذه المنحة المعطاة من الحاكم لهم هي منحة الذل منحة من شخص ملاحق في 7 دول وفي لبنان بجناية تزوير وبجرائم تبييض اموال واثراء غير مشروع... يجب إيجاد حل آخر عن طريق زيادة بعض الرسوم التي لا تزال بخسة جدا."

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