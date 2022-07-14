ستريدا جعجع تلجأ الى القضاء... ما القصة؟

نشرت النائب ستريدا جعجع عبر حسابها الخاص على "فيسبوك" التالي:

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تقدمت النائب ستريدا جعجع بواسطة وكيلتها القانونيّة رئيسة الجهاز القانوني في حزب "القوّات اللبنانيّة" المحاميّة اليان فخري بشكوى مع اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي امام النيابة العامة التميزية اخذت الرقم 2042/م/2022 بتاريخه على مشغّل ومستعمل صفحة Charbel Kalil @kalil_charbel على موقع التواصل الإجتماعي "Twitter"، وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو محرّضاً أو شريكاً أو متدخلاً، بجرائم إثارة النعرات الطائفيّة، المادة 317 عقوبات، الذم والقدح، المواد 385 و582 و584 ع. معطوفة على المادة 209 من قانون العقوبات اللبناني، والافتراء الجنائي؛ المادة 403 عقوبات، والتحقير؛ المادة 383 عقوبات، وذلك على خلفيّة نشر هذا الحساب "tweet" اتهم فيها النائب ستريدا جعجع زوراً بإخفائها معلومات بشأن مقتل الشهيد رمزي عيراني.وقد طالبت النائب جعجع بتعويض وقدره مليار ليرة لبنانية على ان تقوم بتقديمه لزوجة واولاد الشهيد رمزي عيراني.