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لبنان

في ببنين... جريح في حادث سير

Lebanon 24
14-07-2022 | 05:44
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أفاد مندوب "لبنان 24" عن تعرض المواطن  "ع.ك." لحادث صدم أثناء قيادته دراجته النارية من قبل احدى السيارات في منطقة ببنين في عكار.
 
وعلى الفور،تم نقله الى أحد مستشفيات المنطقة.

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حادث

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