في ببنين... جريح في حادث سير

أفاد مندوب "لبنان 24" عن تعرض المواطن "ع.ك." لحادث صدم أثناء قيادته دراجته النارية من قبل احدى السيارات في منطقة ببنين في عكار.

وعلى الفور،تم نقله الى أحد مستشفيات المنطقة.



