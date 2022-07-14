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لبنان

بديل "السرفيس".. حياة الناس في خطر؟  

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-07-2022 | 06:30
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مع ارتفاع أسعار المحروقات وبالتالي زيادة التعرفة بشكل مستمر على وسائل النقل العام، درجت في الآونة الأخيرة ظاهرة "التاكسي موتور"، او الدراجة النارية. فباتت شركات "السرفيس" تقوم بعرض التوصيل عبر الدراجات النارية لمن يرغب. واليوم يستخدم كثيرون هذه الخدمة لانخفاض تكلفتها المالية مقارنة بالسرفيس"السيارة" وتجنباً لأي زحمة مرورية. ولكن يلاحظ أنّ كثيرين لا يقومون بارتداء الخوذة الواقية سواء من الزبائن او السائقين، ما يعني انّ حياة كُثر من هؤلاء قد تكون في خطر.  
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