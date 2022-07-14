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لبنان

أقسام "كورونا" عادت

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-07-2022 | 06:00
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مع مجيء المغتربين والسيّاح بكثافة إلى لبنان، والاكتظاظ في أماكن السهر، عادت إصابات "كورونا" لترتفع مجدّداً. ويقول طبيب بارز إنّ الحالات الكبيرة سببها المباشر الاختلاط بين رواد المطاعم والمؤسسات السياحيّة، ومن المتوقع أنّ تأخذ منحى تصاعديّاً أكثر في الايّام المقبلة. ويُضيف أنّ المتحوّرات الجديدة سريعة الانتشار، وآخرها الـBA5 الذي من المفترض ألا يتأخر وصوله إلى لبنان مع فتح المطار أمام البلدان التي أصبحت فيها السلالة المهيمنة متفشيّة. 
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ولوحظ أنّ أقسام "كورونا" في المستشفيات فتحت أبوابها أيضاً لاستقبال المرضى، وخصوصاً هؤلاء الذين لم يتلقوا بعد اللقاح، وهم في حاجة ماسة لدخول العناية الفائقة، ووضعهم على آلات التنفس إذا لزم الامر. كذلك، تمّ تخصيص غرف لكبار السنّ، والحالات التي تُعاني من أمراض مزمنة، وتحتاج لرعاية خاصّة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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