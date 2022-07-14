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لبنان
بذخ وصرف أموال.. قطاع يزدهر بقوة في لبنان
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
14-07-2022
|
07:00
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بعد أكثر من سنتين على بدء جائحة "كورونا" وما سببته من إغلاق وإلغاء لكافة المناسبات الاجتماعية، يلاحظ اللبنانيون هذا الصيف عودة الأعراس بقوة مع انطلاق الموسم السياحي.
وقد أدى هذا الأمر إلى إحياء قطاع تنظيم الأعراس حيث عاد ليشهد حركة لافتة. ويؤكد أحد منظمي الأعراس ان "حفلات الأعراس حاليا لا تقتصر فقط على المقيمين بل اختار عدد كبير من المغتربين إقامة حفلات أعراسهم في لبنان هذا الصيف"، مشيراً إلى ان "هذا الأمر حرّك أيضا الحجوزات في الفنادق وفي شركات الطيران،كما حرّك قطاع المشاتل والزهور والإضاءة وزفات الأعراس وقطاع الألبسة وكل ما يتعلق بالأعراس".
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ولفت إلى ان "معظم أماكن تنظيم الأعراس والصالات والحدائق محجوزة خلال شهري تموز وآب حتى منتصف أيلول، وان الأعراس الكبيرة والفخمة عادت حيث أعداد الضيوف بالمئات".
وأشار إلى ان "ظاهرة البذخ التي نراها حالياً في الأعراس الكبيرة تعود إلى توق الناس لهذه المناسبات بعد سنتين من الإقفال والتباعد الاجتماعي، كما ان منظمي الحفلات يتنافسون لتقديم الأفضل وابتكار الأفكار الخلاقة"، مضيفا ان "نسبة الأعراس الصغيرة أيضا مرتفعة هذا الصيف".
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