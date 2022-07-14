سامي الجميّل: نصرالله نصّب نفسه مرة جديدة رئيساً

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كتب رئيس حزب "الكتائب اللبنانيّة" النائب سامي الجميّل عبر حسابه على "تويتر":"بالأمس، نصّب نصرالله نفسه مرة جديدة رئيساً، رئيس حكومة وقائداً للجيش في آن، مورّطاً شعب لبنان بمغامرة جديدة قد يدفع ثمنها دون استئذانه. أما أنتم، أين أنتم؟ علامَ تتقاتلون؟ على أيّ رئاسة؟ أيّ حكومة؟استعادة السيادة تبقى القضية الأم. من دونها لا وجود لدولة تتصارعون على مواقعها".