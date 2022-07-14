العمال "مقطوعون".. "يا مين يشتغل"

Advertisement

اشتكى عدد كبير من اللبنانيين من عدم وجود يد عاملة اجنبية في البلاد، ما أثر بشكل كبير على العمل، لا سيما في المرافق السياحية.وفي هذا الاطار، أشارت المعلومات الى أن الأزمة الاقتصادية اللبنانية الخانقة، دفعت بعدد كبير من السوريين والمصريين الى ترك الأراضي اللبنانية، والعودة الى بلادهم، او الهجرة الى اي بلد أوروبي، حيث باتت مقومات الحياة أسهل.في المقابل، تعجز اليد العاملة اللبنانية على تغطية هذا النقص، على الرغم من حاجة العدد الكبير منها الى العمل، نظراً إلى تدني الرواتب من جهة، وصعوبة العمل من جهة أخرى.