في القبة... الجيش يوقف مطلوبين

أفاد مندوب "لبنان 24" عن قيام الجيش بتوقيف مطلوبين من الـ"د" وذلك في منطقة القبة في طرابلس.

وتم تحويلهما الى الجهات القضائية المختصة.

وفي وقت لاحق تم الافراج عنهما، بعدما عمد عدد من الاهالي على قطع بعض الطرقات في منطقة القبة احتجاجا على التوقيف.