اصرار على الحياة... الأنشطة الثقافية والترفهية تعود الى لبنان

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اعتادت "المكتبة العامة" في بلدة سبعل في قضاء زغرتا وعلى مدار سنوات طويلة ان تنظم مخيمها الصيفي الذي يأخذ الطابع الثقافي والترفيهي في آن معا، والذي يجمع مجموعة شباب من لبنان مع مجموعة شباب فرنسيين ضمن اطار انشطة موسيقية وثقافية وحرفية وتربوية.وبعد غياب لأكثر من سنتين بسبب جائحة "كورونا"، يعود النشاط الصيفي للمكتبة هذه السنة بحلته المعتادة، اذ سيصل الى لبنان ابتداء من منتصف هذا الشهر مجموعة من الشباب الفرنسي الذي سيمضي معظم وقته في شمال لبنان، حيث ولأكثر من 10 أيام ستفتح الأبواب للتعارف وفتح الافاق وتبادل الخبرات بالاضافة الى التأكيد على وجه لبنان المنفتح والمرتبط بالثقافة والفن والتواصل مع مختلف الشعوب.والمخيم المذكور ينطلق فعليا يوم الاثنين 18 تموز ويستمر حتى نهايته ويتخلله دروس مكثفة باللغة الفرنسية ضمن اطار منهج "DElf" المعتمد، كمان ان منظمي المخيم سيحرصون على اتخاذ مختلف التدابير الوقاية الخاصة بكورونا لاسيما بعد الارتفاع الحاصل في الارقام التي تسجلها وزارة الصحة يوميا.يذكر ان المخيم يتم بالتعاون بين بلدية سبعل والمركز الثقافي الفرنسي وجمعية "ملح الأرض".