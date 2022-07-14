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لبنان
انقلاب آلية تابعة للجيش (صور)
Lebanon 24
14-07-2022
|
08:18
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض احدى آليات الجيش للانقلاب في منطقة عميق في البقاع الغربي.
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