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لبنان

انقلاب آلية تابعة للجيش (صور)

Lebanon 24
14-07-2022 | 08:18
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض احدى آليات الجيش للانقلاب في منطقة عميق في البقاع الغربي.
 
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