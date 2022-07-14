عون: لبنان متمسك بسيادته الكاملة وبحقوقه في استثمار ثرواته الطبيعية ومنها استخراج النفط والغاز

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ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستشار النمسا كارل نيهامر، خلال استقباله له في قصر بعبدا، أن لبنان يتطلع الى تعزيز العلاقات مع النمسا وتطويرها في المجالات كافة، لا سيما وانها تقوم على أسس متينة من الصداقة والتعاون، شاكرا المساهمة النمساوية في القوات الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل” منذ العام 2011، ومنوها بالعلاقة القائمة بين العسكريين النمساويين وأهالي المنطقة التي ينتشرون فيها. كما شكر عون المستشار النمساوي على المساعدات التي تقدمها بلاده للبنان لمواجهة ازمته الراهنة ومن بينها مساعدات إنسانية ولقاحات ضد “كوفيد 19”.وعرض عون للمستشار نيهامر الأوضاع الراهنة في لبنان، لا سيما الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها والوضع في الجنوب خصوصا في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للسيادة اللبنانية في البر والبحر والجو، مشيرا الى ان الطيران الإسرائيلي نفذ خلال 15 سنة متتالية 22 الف طلعة جوية فوق الأراضي اللبنانية ما يشكل انتهاكا للقرارات الدولية ولا سيما القرار 1701.ورحب عون باي دور يمكن ان تلعبه النمسا في اطار النهوض الاقتصادي ولا سيما المساهمة في إعادة اعمار مرفأ بيروت، مؤكدا ان لبنان بلد محب للسلام، ومتمسك بسيادته الكاملة وبحقوقه في استثمار ثرواته الطبيعية ومنها استخراج النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة في الجنوب.واكد عون ان لبنان يتشدد في مكافحة المخدرات وقد أحبطت القوى الأمنية عددا من عمليات التهريب وصادرت المواد المهربة واعتقلت المهربين، وذلك انطلاقا من حرص لبنان على مواجهة آفة المخدرات وما تخلفه من اضرار في المجتمعات. وحمل الرئيس عون المستشار نيهامر تحياته الى الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بلين، الذي سبق ان زار لبنان في كانون الأول من العام 2018.وكان المستشار النمساوي اعرب عن سعادته لزيارته لبنان على رغم انها زيارة قصيرة لتفقد القوة النمساوية العاملة مع "اليونيفيل" مشددا على أهمية الدور اللبناني في منطقة الشرق الأوسط وفي العلاقة مع أوروبا، مؤكدا ان قوة بلاده مستمرة في المساهمة في حفظ السلام في الجنوب وتطبيق القرار 1701.واعرب عن امله في ان تشهد العلاقات اللبنانية-النمساوية تعزيزا وتطويرا في مختلف المجالات ومؤكدا ان بلاده سوف تزيد مساهمتها في برنامج الأغذية العالمي مع ازدياد نسبة الفقر في العالم وحاجة الناس الى الغذاء ما يدفع الكثيرين الى الهجرة غير الشرعية.وهنأ المستشار نيهامر عون على انجاز الانتخابات النيابية في شهر أيار الماضي متمنيا ان تتشكل قريبا حكومة جديدة لمواجهة الأوضاع القائمة في لبنان، معربا عن استعداد بلاده للمساهمة في إعادة اعمار مرفأ بيروت بعد التفجير الاثم الذي وقع في 4 آب 2020. واستوضح المستشار النمساوي رئيس الجمهورية موقف لبنان في عدد من القضايا المطروحة داخليا وإقليميا ودوليا والوضع بين روسيا وأوكرانيا.الى ذلك، استقبل عون المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا رونيسكا ترافقها رئيسة الشؤون السياسية السيدة ساسكيا رامينغ والمساعد الخاص السيد ميكاييل سيغان، وتم خلال اللقاء التداول في مضمون التقرير الذي سيعرض امام مجلس الامن في 21 تموز الجاري في اطار الإحاطة الدورية لمسار تطبيق القرار 1701 الصادر عن مجلس الامن في العام 2006. كما تطرق البحث الى عمل القوات الدولية في الجنوب والخروقات الإسرائيلية المستمرة للسيادة اللبنانية، والى التعاون القائم بين الدولة اللبنانية والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة في مختلف المجالات. كذلك تم التداول في الأوضاع السياسية الراهنة ومسار تشكيل الحكومة وما آلت اليه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والخطوات الإصلاحية المطلوبة لاعادة النهوض بالوضع الاقتصادي الراهن.ديبلوماسيا أيضا، استقبل عون سفير بلجيكا في لبنان السفير هوبير كورومان في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان. وتقديرا لعطاءاته في تعزيز العلاقات بين لبنان وبلجيكا، منحه رئيس الجمهورية وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط اكبر متمنيا له التوفيق في مسؤولياته الديبلوماسية الجديدة. وشكر السفير كورومان الرئيس عون على مبادرته مؤكدا انه سيظل يعمل من اجل لبنان وتطوير العلاقات بينه وبين بلجيكا.