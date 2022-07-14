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لبنان

خبر سار من مرفأ بيروت... ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
14-07-2022 | 09:11
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كشف رئيس نقابة الوكلاء البحريين في لبنان مروان اليمن في بيان اليوم عن أن مشغل محطة الحاويات في بيروت "CMA BEIRUT TERMINAL CBT" يتوقع وصول الدفعة الأولى من الشاحنات الجديدة المتخصصة بالعمل المرفئي في غضون الشهر المقبل، إضافة الى طلبات قطاع الغيار التي ستصل تباعاً وفقاً للجدول الموضوع لتأمين أعمال اصلاح وصيانة الرافعات والمعدات العاملة في محطة الحاويات.
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واشار اليمن الى أنه "تبلغ من مشغل المحطة جهوزية 12 رافعة جسرية للعمل، نتيجة أعمال الصيانة المتواصلة"، موضحاً أن "التشغيل سيبقى مقتصراً على ستة رافعات جسرية في الوقت الحالي، وذلك إلى حين التمكن من رفع قدرة مناولة البضائع الأرضية تباعا عبر الشهور القادمة، والتي تعتمد على تعزيز ثلاثة عناصر هي: الرافعات المدولبة في الباحات، الشاحنات والأطقم العاملة".
واعتبر إن المرفأ سيكون مع موعد طال إنتظاره لجهة رفع إنتاجية تفريغ وشحن السفن وصولاً إلى إستثمار أفضل.
وإذ أشار اليمن الى أن "التباطؤ القائم في إنجاز معاملات تخليص البضائع مرده الى أسباب متعلقة بالإضرابات والظروف القاهرة في لبنان"، أكد أنه "لا بد من قرارات واجراءات سريعة ومناسبة لدعم موظفي الادارة العامة وانصافهم من حيث المطالب المرفوعة كي تتفاعل سلسلة التوريد إيجابا وتتقلص فترات التأخير القسري والرسوم والمصاريف الإضافية التي يتكبدها أصحاب البضائع إستيرادا وتصديرا."
 

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