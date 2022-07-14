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لبنان

هبة أميركية عبارة عن أسلحة ومعدات لصالح قوى الأمن الداخلي

Lebanon 24
14-07-2022 | 09:16
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ضمن إطار التعاون المستمر بين السفارة الأميركية في لبنان والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي، تم تنظيم دورتين حول الاستجابة المتقدمة للأزمات (ACRT) وحماية الشخصيات (PNLTST) لكل من السرية الخاصة – الفهود وسرية حرس رئاسة الحكومة.
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وفي هذا السياق، أُقيم بتاريخ 8-7-2022 في ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن في الضبية حفل تسلّم هبة أميركية لصالح المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي، وهي نماذج عن أعتدة، ذخائر، وأسلحة بقيمة أكثر من مليون دولار أميركي مخصّصة للمهمّات الخاصّة التّي تقوم بها السريّة الخاصّة – الفهود، وسريّة حرس رئاسة الحكومة.

 حضر الاحتفال المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ممثلاً بقائد وحدة القوى السيّارة وكالة العقيد جان عوّاد، ووفد من السفارة الأميركيّة في بيروت ضمّ ضابط الأمن الإقليمي (الملحق الأمني) في السفارة السيّد جايسون سميث Jason Smith، والسيّد جان إبراهيم، إضافةً إلى عدد من الضباط المعنيّين.
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