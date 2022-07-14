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لبنان

"مافيا المولدات".... تبتز الاهالي في صيدا

Lebanon 24
14-07-2022 | 09:51
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بعد الإخبار الذي تقدم به النائب الدكتور أسامة سعد إلى القضاء بحق "مافيا مولدات" الكهرباء في صيدا بسبب عدم التزامهم تسعيرة وزارة الطاقة، تم استدعاء 17 صاحب مولد إلى مخفر صيدا وذلك لإمضاء تعهد للالتزام بالتسعيرة الرسمية، لكنهم رفضوا هذا الإجراء فتم توقيفهم.
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ورداً على قرار توقيف عدد من أصحاب المولدات، عمدت "مافيات" أصحاب المولدات الى إطفاء مولداتها وابتزاز سكان مدينة صيدا  في تحدٍ جديد للمواطنين وفاعليات المدينة.
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