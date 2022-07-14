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لبنان

المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي: دولة الرئيس يثمّن التنصّل مما يقوم به بعض اللصقاء برئيس الجمهورية من اساءات

Lebanon 24
14-07-2022 | 10:15
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صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الآتي:
تعقيبا على البيان الذي أصدره مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ، نورد الاتي: 
أولا : إن دولة الرئيس يثمّن ما ورد في الفقرة الثالثة من  البيان الرئاسي لجهة التنصّل مما يقوم به بعض اللصقاء برئيس الجمهورية من اساءات ، وهذا امر ليس خافيا على أحد، كما يثمن تأكيد فخامة الرئيس الحرص على عدم الاساءة الى مقام رئاسة مجلس الوزراء. 
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ثانيا : في موضوع حق رئيس الجمهورية الدستوري فان دولة الرئيس أعلن انه قدم تشكيلة  حكومية تشكل خلاصة اتصالاته وبدا النقاش فيها مع فخامة الرئيس ، وبالتالي فان دولة الرئيس  لم يقل يوما انه يريد أن يحجب عن رئيس الجمهورية الحق في ابداء  رأيه وملاحظاته.فاقتضى التوضيح.
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