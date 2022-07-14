تغريدتان جديدتان لجنبلاط: ما هو موقف حزب الله من هذا الموضوع؟

كتب رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط عبر حسابه على "تويتر":

"وبعيدا عن التحدي والكلام العالي وانسجاما مع الواقعية السياسية فهل من المسموح ان نشرع الcapital control وما هو موقف حزب الله وحلفاؤه من هذا الموضوع، وتباعا هل مسموح التعاطي مع مؤسسة النقد الدولي وارساء الصندوق السيادي التي ترفضه اوساط رئاسة الحكومة وكبار المستشارين".

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وأضاف جنبلاط في تغريدة ثانيّة: "وفي نفس السياق وكون الغاز المصري لن يأتي ولا الكهرباء الاردنية في هذه الظروف وبعيدا عن تخيلات كبار المستشارين والوعود الغامضة لبعض السفارات الكبرى فهل يمكن تسليم وزارة الطاقة لجهة مضمونة وبناء معمل واحد فقط بدل حرق الاحتياط وصولا الى نفاذه والدخول في المجهول".