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لبنان

وزارة البيئة تنبه من خطر اندلاع حرائق الغابات في الأيام الثلاثة المقبلة

Lebanon 24
14-07-2022 | 10:37
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تنبه وزارة البيئة من ارتفاع خطر اندلاع حرائق الغابات في الأيام الثلاثة المقبلة، اذ تشير خرائط مؤشر الحرائق المرفقة الصادرة عن مختبر الحرائق في جامعة البلمند وعن المجلس الوطني للبحوث العلمية من خطورة شديدة لإمكانية اندلاع نيران يصعب السيطرة عليها بسهولة ومن احتمال تمددها بشكل مفاجئ وسريع خاصة في محافظتي البقاع وبعلبك - الهرمل. 
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بناء عليه، تطلب وزارة البيئة من كافة المواطنين والمواطنات، والجهات المعنية التقيد بالإرشادات المرفقة وبخاصة الامتناع عن استعمال أي مصدر للنار بالقرب من أي غطاء نباتي مثل حرق الأعشاب اليابسة والألعاب النارية، وضرورة المراقبة المشددة والدقيقة للمناطق الحرجية ذات الخطورة "العالية" للحرائق وزيادة الجهوزية والتأهب إلى أقصى حد، وطلب المساعدة فورا من الدفاع المدني والبلديات وكافة السلطات المعنية في حال فقدان السيطرة على أي حريق.
 
 
 
 
 
 
 
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