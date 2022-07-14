"مفاجأة إيجابية" عن البنزين.. ما الجديد؟

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أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ"لبنان24" أنه لا صحة لما يُشاع أبداً عن توجه لاقفال محطات المحروقات؛ مشدداً على أن العمل مستمر وبشكل طبيعي في كافة المحطات في حين أن المخزون متوافر ولا انقطاع أبداً.وأضاف: "البلبلة لا تفيد المواطن وانخفاض أسعار المحروقات يريح المحطات والموزعين وهذا الأمر قائم تماماً والمعنيين يعون هذا الأمر".وختم: "كفى الناس أزمات ولنكن جميعاً إلى جانب المواطن في ظل هذه الأوضاع".