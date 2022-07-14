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لبنان

إشكال في طرابلس وحالة توتر تسود المنطقة

Lebanon 24
14-07-2022 | 13:03
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وقع اشكال في منطقة باب التبانه شارع حربا في طرابلس بين عائلتين تخلله تلاسن، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".

وعلى الفور حضرت قوة من الجيش إلى المكان وعملت على تهدئة الأمور قبل تفاقمها. وعرف أن أجواء من التوتر سادت المنطقة.
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