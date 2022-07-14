إشكال في طرابلس وحالة توتر تسود المنطقة

وقع اشكال في منطقة باب التبانه شارع حربا في طرابلس بين عائلتين تخلله تلاسن، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".



وعلى الفور حضرت قوة من الجيش إلى المكان وعملت على تهدئة الأمور قبل تفاقمها. وعرف أن أجواء من التوتر سادت المنطقة.

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