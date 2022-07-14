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لبنان

مهمة استطلاعية لوفد من اللجنة التوجيهية في لجنة التَّنسيق اللّبنانيّة – الأميركيّة

Lebanon 24
14-07-2022 | 13:57
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اكتمل اليوم وصول اعضاء وفد من اللجنة التوجيهية في لجنة التَّنسيق اللّبنانيّة – الأميركيّة (LACC)  الى بيروت في زيارة عمل واسعة تمتد من يوم غد الجمعة وحتى الثاني والعشرين من الجاري في مهمة استطلاعية تهدف الى الإطلاع على الأوضاع السائدة في لبنان من مختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية بعد الانتخابات النيابية وسبل مواجهة الصعوبات التي يعانيها اللبنانيون 
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وسيجول الوفد على عدد  من القيادات  من الهيئآت الديبلوماسية ورؤساء أحزاب والكتل النيابية السياديّة التغييرية الإصلاحيّة وقائد الجيش العماد جوزاف عون وديبلوماسيين عرب وغربيين وهيئات من المجتمع المدني.
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