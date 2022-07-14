في أبي سمراء... أقدم على إنهاء حياته بهذه الطريقة

نقل المدعو "م.ح" لبناني الجنسية جثة هامدة إلى مستشفى دار الشفاء، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".

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وبحسب ما أفادت المصادر أن الشاب اقدم على شنق نفسه داخل منزله في محلة الملوية - ابي سمراء.وقد حضرت القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادثة.