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لبنان

لم يتمكن من الحصول على الخبز فغضب وهذا ما قام به!

Lebanon 24
14-07-2022 | 15:39
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أقدم المدعو "ع.ش" على إطلاق النار في الهواء من سلاح حربي في محلة التبانة - شارع الزعبية في طرابلس دون تسجيل إصابات، وذلك غضباً لعدم قدرته الحصول على الخبز، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
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وفر مطلق النار إلى جهة مجهولة.
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