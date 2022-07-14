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لبنان
لم يتمكن من الحصول على الخبز فغضب وهذا ما قام به!
Lebanon 24
14-07-2022
|
15:39
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أقدم المدعو "ع.ش" على إطلاق النار في الهواء من سلاح حربي في محلة التبانة - شارع الزعبية في طرابلس دون تسجيل إصابات، وذلك غضباً لعدم قدرته الحصول على الخبز، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وفر مطلق النار إلى جهة مجهولة.
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