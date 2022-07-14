وزارة التربية تحذّر من "لائحة مدسوسة" لنتائج امتحانات البريفيه

بعد انتشار لائحة بنتائج إمتحانات البريفيه، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أنه يتم الترويج عبر وسائل التواصل للائحة مدسوسة للنتائج ، ودعا المكتب المواطنين إلى عدم الأخذ بها وانتظار النتائج الرسمية بعد نحو ساعة من الوقت.

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