مرجع كبير لم يكن على دِراية

يجزم مقربون أن مرجعاً كبيراً لم يكن على علم، بما تقرر لجهة رفع رواتب القضاة، على سعر احتساب الدولار 8.000 ليرة لبنانية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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