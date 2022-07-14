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لبنان

دبلوماسيون عرب لـ"السياسة": الانتخابات الرئاسية محطّ اهتمام خليجي ودولي

Lebanon 24
14-07-2022 | 17:32
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كشفت أوساط ديبلوماسية عربية لـ"السياسة" الكويتية أن "الانتخابات الرئاسية في لبنان، تستحوذ على اهتمام دوائر القرار في الدول الخليجية تحديداً، وفي إطار من التنسيق والتشاور المستمرين مع واشنطن وباريس"، مؤكدة أن "كل ما يتم تداوله من أسماء مرشحة للرئاسة، لا يستند إلى معطيات جدية، باعتبار أن الرئيس الجديد لن يكون من المحور الإيراني الذي يديره حزب الله".
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وشدّدت على أن "الجهود العربية والدولية منصبة على دعم وصول رئيس يحظى بثقة الداخل والخارج معاً، ولديه القدرة على لم شمل اللبنانيين وتعزيز الروابط مع الدول الشقيقة والصديقة، والأهم أن لا يكون مستعداً للارتماء في أحضان الإيرانيين وحلفائهم". (السياسة الكويتية(
المصدر: السياسة الكويتية
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