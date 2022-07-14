29
o
بيروت
39
o
طرابلس
27
o
صور
33
o
جبيل
24
o
صيدا
32
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
35
o
بعلبك
17
o
بشري
31
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
العلّية يمثُل أمام النيابة العامة الثلثاء... مدّعىً عليه ومُدّعياً
Lebanon 24
14-07-2022
|
22:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت كلير شكر في" نداء الوطن": غرّد رئيس إدارة المناقصات جان العلّية ظهر أمس قائلاً: "الثلثاء 19 تموز 2022، التاسعة والنصف صباحاً، نلبي موجباً وطنياً، لنا شرف المثول أمام القضاء اللبناني"، في إشارة إلى تبلّغه موعد الجلسة أمام المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي غسّان خوري، في الإخبار المقدّم بحقه من جانب مجلس شورى الدولة على خلفية كلام أدلى به العلّية خلال مؤتمر صحافي عقده في أعقاب صدور قرار لـ"الشورى" يقضي بإبطال مزايدة السوق الحرّة بعد مرور خمس سنوات على إجرائها، وتحميله إدارة المناقصات "مسؤولية إجراء مزايدة تفتقر الى الشفافية وضمان المنافسة". وقد اعتبر الشورى أنّ كلام رئيس إدارة المناقصات فيه إساءة بحقه ما دفعه إلى توجيه كتاب إلى وزير العدل هنري خوري الذي تولى الكشف عنه، قبل إحالته إلى النيابة العامة التمييزية. الملفت في موعد الجلسة هو تاريخ تسجيلها أيضاً، وهو 14 تموز أي في اليوم ذاته لتبليغ العليّة بينما مضى أكثر من أربعة أيام على كشف وزير العدل عنها والتطرّق إليها في الاعلام، ما يُعتبر مساً بسمعة العلّية وبإدارة المناقصات، وفق وكيله المحامي نزار صاغية، كون الشكوى لم تكن رسمية ولا التحقيقات قد انطلقت.
Advertisement
وتغريدة رئيس إدارة المناقصات تعني أنّه لن يتحجج بالحصانة التي يتمتع بها كموظف في الإدارة العامة، بمعنى طلب الإذن من رئيسه، قبل المثول أمام القاضي، لا بل سيكون يوم الثلثاء المقبل في الموعد المحدد، لا ليتمّ استجوابه فقط، وإنما لتزويد القضاء بمزيد من المستندات والوثائق التي تدل بنظره على وجود شبهة بين خطوة الإدعاء عليه، والمزايدة «المعلّقة» لاستثمار السوق الحرّة بعد فشلها في الجولة الأولى بفعل تقدّم عارض وحيد هي شركة «باك»، لصاحبها محمد زيدان وهي تدير أصلاً السوق الحرّة منذ العام 2002، وبين مساع يقوم بها مسؤولون لفرض إدخال الشركة المستدعية أمام "الشورى"، على المزايدة.
يقول العلّية لـ"نداء الوطن" إنه سيتقدم بالمستندات التي تثبت وجود علاقة بين قرار مجلس الشورى الذي صدر في العام 2022، والذي أبطل مزايدة العام 2017، وبين مزايدة العام 2022 الجديدة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
وعد من اللواء عباس إبراهيم للمواطنين... هذا ما قاله عن الكهرباء
Lebanon 24
وعد من اللواء عباس إبراهيم للمواطنين... هذا ما قاله عن الكهرباء
05:46 | 2022-07-14
14/07/2022 05:46:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بذخ وصرف أموال.. قطاع يزدهر بقوة في لبنان
Lebanon 24
بذخ وصرف أموال.. قطاع يزدهر بقوة في لبنان
07:00 | 2022-07-14
14/07/2022 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة وزوجة النائب بإطلالة مفاجئة.. هكذا بدت في اجازتها (صور)
Lebanon 24
وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة وزوجة النائب بإطلالة مفاجئة.. هكذا بدت في اجازتها (صور)
07:20 | 2022-07-14
14/07/2022 07:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"مفاجأة إيجابية" عن البنزين.. ما الجديد؟
Lebanon 24
"مفاجأة إيجابية" عن البنزين.. ما الجديد؟
12:10 | 2022-07-14
14/07/2022 12:10:12
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. فكم بلغ مساءً؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. فكم بلغ مساءً؟
14:00 | 2022-07-14
14/07/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2022-07-15
سيناريو أيلول.. حرب استباقية أم ضربات محدودة
04:50 | 2022-07-15
جلسة طارئة لبلدية طرابلس.. ماذا على جدول الأعمال؟
04:42 | 2022-07-15
لليوم الثاني.. سرقة كابلات كهرباء لزبائن أحد الموتورات في طرابلس
04:40 | 2022-07-15
حقائق كثيرة.. ماذا يجري داخل السجون في لبنان؟
04:30 | 2022-07-15
في حال تشكّل... هل ينضم لبنان لـ"ناتو" الشرق الأوسط؟
04:24 | 2022-07-15
بمعدل 19.22.. اليكم من احتل المركز الأول في الشمال بشهادة "البريفيه"
فيديو
تعرفوا إلى "CR-V" الجديدة من "هوندا"! (فيديو)
Lebanon 24
تعرفوا إلى "CR-V" الجديدة من "هوندا"! (فيديو)
11:00 | 2022-07-14
15/07/2022 12:24:55
Lebanon 24
Lebanon 24
من أجمل السيارات الشبابية لهذا العام... تعرفوا إلى "Citroen C4 X" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
من أجمل السيارات الشبابية لهذا العام... تعرفوا إلى "Citroen C4 X" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2022-07-13
15/07/2022 12:24:55
Lebanon 24
Lebanon 24
باسم مغنية يتحدث عن زواجه 3 مرات... كيف علّق على عدم إنجابه للأطفال؟
Lebanon 24
باسم مغنية يتحدث عن زواجه 3 مرات... كيف علّق على عدم إنجابه للأطفال؟
08:00 | 2022-07-12
15/07/2022 12:24:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact