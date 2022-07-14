ضبابيّة وجمود سياسي بانتظار ساعة الصفر "الرئاسيّة"

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كتب فادي عيد في" الديار": بات الملف الرئاسي موضع تداول في الصالونات السياسية المحلية، وخصوصاً المعنيين بهذا الأمر، بحيث ينقل وفق المعلومات، عن اتصالات تجري بين تكتلات نيابية متعدّدة، وحتى مختلفة، ولهذه الغاية حصلت لقاءات بعيدة عن الأضواء بين قوى حليفة تصبّ ضمن الفريق الذي كان ينضوي في ما كان يسمى 14 قوى آذار، وبناء عليه علم أن هناك أجواء حول تحضيرات تحصل لعقد اجتماع موسّع يضمّ كافة الأفرقاء ذات اللون السياسي الواحد، وصولاً إلى اتصالات مع بعض الدول الصديقة والمعنية بالشأن اللبناني الداخلي، حيث تفيد المعلومات نفسها، أن وفداً حزبياً ونيابياً يُصنّف في خانة الأحزاب "السيادية"، قام ببعض الزيارات إلى الخارج، في محاولة لاستشراف موقف هذه الدول في ما يتعلّق بالإنتخابات الرئاسية المقبلة في لبنان.ووفق المعلومات المتابعة لهذا الحراك، فإن أكثر من وفد نيابي وحزبي يستعدّ للتوجّه إلى الخارج، وعلم أن مواعيد طُلِبت إن في واشنطن أو في باريس إضافة إلى دول عربية أخرى، على اعتبار أن هناك فترة لا تتخطى الثلاثة أشهر، ويجب أن تتبلور مشهدية هذا الإستحقاق ومَن سيكون رئيس الجمهورية العتيد.في السياق، تكشف المعلومات عينها، بأن هناك مفاجآت قد تحصل، بمعنى أن البعض من المتابعين والمواكبين لمسار الإستحقاق الرئاسي والحركة السياسية الجارية، يعتقد أن الأمور قد تتبدّل، وقواعد اللعبة ستتغيّر بفعل معطيات ومؤشّرات تفضي إلى إمكانية حصول فراغ رئاسي، أو هجوم معاكس من رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه، بعدما أيقنوا أنهم غير قادرين على فرض تشكيل حكومة جديدة يكون فيها حصة وازنة لرئيس الجمهورية والنائب جبران باسيل، من شأنها أن تمسك بالوضع في حال حصل الفراغ، وكان هناك صعوبة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.لذلك، لفتت المعلومات إلى أن ثمة تسريبات تذهب باتجاه بقاء الرئيس في بعبدا إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية، أو تشكيل حكومة وفق شروطه، معوّلاً على حصول متغيّرات في المنطقة تصبّ لصالح فريقه السياسي، وتبقي لديه قدرة على المناورة كما كان يحصل في محطات ومراحل سابقة.