ميقاتي على موقفه وتحريك الملف الحكومي في مرمى عون

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كتب محمد شقير في " الشرق الاوسط": لن يمر الخطأ الذي ارتكبه رئيس الجمهورية ميشال عون بعدم تحديد موعد للرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي للقائه في بعبدا لمواصلة التشاور في عملية تأليفها ،مرور الكرام ،ما لم يبادر إلى دعوته إلى القصر الجمهوري لاستئناف المشاورات، خصوصاً أنه لم يسجّل في تاريخ العلاقات بين رئاستي الجمهورية والحكومة امتناع أحدهما عن لقاء الآخر لأن للمواقع الرئاسية كرامتها.كما كان يُفترض بعون، وقبل أن يتصرف نصر الله وكأنه المفاوض الأوحد وبشروطه في ملف ترسيم الحدود البحرية، أن يتدخل لتحديد موقفه من البيان الذي أذاعه وزير الخارجية عبد الله بو حبيب بعد اجتماعه بميقاتي وأورد فيه بأن إطلاق المسيّرات جاء خارج إطار مسؤوليات الدولة والسياق الدبلوماسي، خصوصاً أن المفاوضات الجارية بلغت مرحلة متقدمة، إضافة إلى ما صدر عن نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بو صعب معتبراً أن إطلاقها في غير أوانه.فرئيس الجمهورية بصمته يخلي الساحة لنصر الله بدلاً من أن يتبنى الموقفين، الأول الذي صدر عن ميقاتي وبو حبيب والآخر عن بو صعب، إلا إذا أراد أن يقول بأنهما يغردان خارج سرب رئاسة الجمهورية رغم أنهما محسوبان عليه، مع أن نصر الله بموقفه أراد أن يتقدم على موقف الدولة بخلاف قوله سابقاً بأنه يقف خلفها في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية.وهذا ما دفع مصدراً دبلوماسياً أوروبياً إلى السؤال عن الأسباب الكامنة وراء صمت عون وكأنه أودع صلاحياته في عهدة نصر الله ليتصرف بالنيابة عنه في مفاوضات ترسيم الحدود بالتلازم مع تصرف باسيل وكأنه وحده صاحب القرار في عملية تأليف الحكومة. وسأل المصدر نفسه، إذا كان رئيس الجمهورية يحصر اهتمامه برعاية الهجمات التي تستهدف موقع رئاسة مجلس الوزراء وصلاحيات الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة وما يترتب عليها من تداعيات سلبية ترفع منسوب التأزم السياسي في البلد وصولاً إلى استنفار العصبيات لإقحام البلد في فتنة طائفية.وفي المقابل، يبدو أن ميقاتي ليس في وارد الدخول في سجال مع عون وباسيل لأنه يرفض، كما يقول مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط»، بأن يقدّم هدية سياسية مجانية للأخير ليمعن في تطييف عملية تشكيل الحكومة لجرّ البلد إلى مزيد من التأزم بذريعة أن ميقاتي لا يريد تأليفها ليجمع بين رئاسته للحكومة ورئاسته للجمهورية في حال انسداد الأفق أمام انتخاب رئيس جديد ضمن المهلة الدستورية.