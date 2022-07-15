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لبنان

بعد صدور نتائج "البريفيه".. هذا ما كشفه وزير التربية عن الشهادة الثانوية

Lebanon 24
15-07-2022 | 01:03
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أكّد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أنّ "نسبة النجاح في الدورة الأولى من الشهادة المتوسطة أقل من 80%"، متوقعاً صدور نتائج الدورة الأولى من الشهادة الثانوية منتصف الأسبوع المقبل".
الحلبي وفي حديث لصوت لبنان لفت الى وجود جملة قضايا وتحديات للعام المقبل، متمنياً أن نستطيع تذليلها.
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وكانت وزارة التربية والتعليم العالي قد أصدرت، ليل أمس، نتائج الإمتحانات الرسمية للدورة الاولى - 2022 للشهادة المتوسطة (البريفيه).
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