القوات تراجع خطواتها: "تقارب الضرورة"

تفيد مصادر معنية أنّ "القوات اللبنانية" تعمل بشكل مكثف منذ فترة على اعادة تحسين علاقاتها السياسية بعدد من القوى والاحزاب والشخصيات التي تتقارب معها في الخطاب السياسي العام.

ووفق المصادر "فان القوات تعيد رسم سياساتها الداخلية لكونها غير راغبة في البقاء على خلاف مع كل حلفائها السابقين اضافة الى الخلافات العميقة مع خصومها، لذلك فهي تقوم بخطوات مدروسة من اجل المصالحة هنا وهناك".

وفي رأي مصادر مراقبة فان الاستحقاق الرئاسي وحساباته يلعب دورا كبيرا في دفع معراب نحو التهدئة على اكثر من جبهة، لكن المسألة مرتبطة اكثر بالخارطة السياسية لمرحلة ما بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون".