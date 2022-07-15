Advertisement

لبنان

القوات تراجع خطواتها: "تقارب الضرورة"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
15-07-2022 | 01:30
A-
A+
Doc-P-971403-637934701742966943.jpg
Doc-P-971403-637934701742966943.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تفيد مصادر معنية أنّ "القوات اللبنانية" تعمل بشكل مكثف منذ فترة على اعادة تحسين علاقاتها السياسية بعدد من القوى والاحزاب والشخصيات التي تتقارب معها في الخطاب السياسي العام.

ووفق المصادر "فان القوات تعيد رسم سياساتها الداخلية لكونها غير راغبة  في البقاء على خلاف مع كل حلفائها السابقين اضافة الى الخلافات العميقة مع خصومها،  لذلك فهي تقوم بخطوات مدروسة من اجل المصالحة هنا وهناك".

وفي رأي مصادر مراقبة فان الاستحقاق الرئاسي وحساباته يلعب دورا كبيرا في دفع معراب نحو التهدئة على اكثر من جبهة، لكن المسألة مرتبطة اكثر بالخارطة السياسية لمرحلة  ما بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون".

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-07-15
04:50 | 2022-07-15
04:42 | 2022-07-15
04:40 | 2022-07-15
04:30 | 2022-07-15
04:24 | 2022-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website