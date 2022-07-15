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لبنان

وزير لنائب: منك عايش بالبلد؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-07-2022 | 01:45
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شهد اجتماع لجنة الأشغال النيابية أول من أمس خلافاً حاداً وشجاراً بين وزير الطاقة والمياه وليد فياض والنائب "التغييري" ملحم خلف، وذلك على خلفية إتهام فياض لخلف بالشعبوية عندما سأله نائب بيروت عن المياه في العاصمة بيروت، وعن الكهرباء، فأجابه فياض بما معناه: سعادتك شو مش عايش بلبنان وبتعرف وضع الكهرباء والمياه.
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وكان خلف تقصد في حديث تلفزيوني "التنقير" على فياض قائلا "ان وزير الطاقة لم يكن يعلم بمشكلة انقطاع المياه عن بيروت لمدة 20 يوما تقريباً".
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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