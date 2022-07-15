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لبنان

تفاصيل جديدة عن الموجة الحارة التي ستضرب لبنان.. الذروة في هذا اليوم

Lebanon 24
15-07-2022 | 01:38
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أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية عبر حسابه الخاص على فيسبوك ان حركة المنخفض الهندي الموسمي المتمركز فوق دول الخليج والمملكة السعودية تشير الى انخفاض بقيم الضغط الجوي وسوف يلامس، لأسبوع تقريباً 989-992hpa، الامر الذي سيمدد موجة حارة نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وقد بدأت المناطق البقاعية تشعر بشدة الحر، ويُنتظر ان تشهد المناطق البقاعية الشمالية والشرقية وصولاً الى دمشق ارتفاعاً اضافياً بدرجات الحرارة حتى 23 تموز، لتتراوح بين 36 و 38 درجة وعلى الجبال 29-31،  بينما تستقر ساحلاً بين 31-33 درجة مئوية.

 

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الرياح وموج البحر في الويك اند:

تبلغ سرعة الرياح الجمعة 40 كلم في الساعة في بعض المناطق وتتراجع سرعتها في الويك اند ويتحول البحر الى منخفض الموج.

 

تتعمق الكتلة الحارة اعتبارا من بعد ظهر يوم الاحد.

 

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