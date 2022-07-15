جرحى وخسائر مادية في طرابلس.. والسبب النجاح بـ"البريفيه"

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شهدت مدينة طرابلس وضواحيها، بالاضافة لقضاء المنية-الضنية مساء امس اطلاق رصاص كثيف ابتهاجاً بصدور النتائج الشهادة المتوسطة الرسمية.وقد ادى الرصاص الطائش الى سقوط ٥ اصابات من ضمنها طفلين في كل من طرابلس والمنية وعكار بالاضافة لاضرار مادية في عدد هائل في الواح الطاقة الشمسية والسيارات وشرفات وزجاج المنازل.