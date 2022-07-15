حريق في طرابلس.. اليكم ما جرى

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شبّ حريق صباح اليوم داخل احد المحلات التجارية في منطقة التبانه - نهر ابو علي طرابلس.وعلى الفور هرعت فرق الاطفاء من فوج اطفاء طرابلس الى المكان وعملت على اخماده.وبحسب المعلومات الأولية، فان الحريق ناجم عن ماس كهربائي وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.