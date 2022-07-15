Advertisement

لبنان

الخيارات الرئاسية مفتوحة... فهل التسوية ممكنة بعد؟

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
15-07-2022 | 04:00
A-
A+
Doc-P-971424-637934750197983222.jpg
Doc-P-971424-637934750197983222.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

لا تزال المعركة الرئاسية باردة نسبيا مقارنة مع الوقت المتبقي للاستحقاق وذلك بسبب تصدر استحقاقات اخرى معيشية وامنية وعسكرية، لكن بالرغم من ذلك يبقى انتخاب رئيس جديد للجمهورية احد البنود الاساسية لاي تسوية مرتبطة بالساحة اللبنانية، اقليمية كانت او دولية او حتى محلية.

 

يكون اسم الرئيس عادة نتيجة للتسوية ومؤشرا لما ستكون عليه المرحلة المقبلة وليس مدخلا للمعركة السياسية كما يظن البعض، من هنا تبرز الكثير السيناريوهات الرئاسية المرتبطة بالمسار العام في المنطقة المتجه الى عدة احتمالات يتفوق أحدها على الاخر.

 

تسير التسوية الاقليمية ببطء ولكنها المسار الوحيد المتاح حاليا والمقبول دوليا، الا في حال حصول تدحرج غير محسوب للاحداث، وعليه فإن هوية الرئيس المقبل ستكون محصورة بمسار تسوية اقليمية، لان الصدام سيؤدي الى الفراغ لا الى رئيس مواجهة على اعتبار ان الواقع اللبناني قائم على توازنات دقيقة ولان المجلس النيابي الجديد لا يسمح بانتخاب رئيس مواجهة.

 

يرى البعض تراجعا في احتمالات ان يكون رئيس تيار المردة سليمان فرنجية هو الرئيس المقبل للجمهورية لاسباب كثيرة منها نتيجة الانتخابات وتراجع الايجابية في العلاقة بين السعودية وسوريا الامر الذي جعل حظوظ الرجل اقل من الاشهر الماضية بالرغم من الحراك الذي يقوم به حزب الله في هذا الشأن وحرص فرنجية على ارساء علاقة وطيدة مع الجميع بهويته السياسية الواضحة.

كذلك يظهر مرشحون اخرون من نوع التكنوقراط وهم مقبولون من كل الاطراف ومنها حزب الله ولديهم خلفية قريبة من الحراك الشعبي.

 

كذلك يطرح اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي يحتاج انتخابه الى تعديل دستوري واضح، لكنه مقبول من المجتمع الدولي بشكل كبير من دون وضوح موقف حزب الله منه بعد، اذ ان ملاحظات كثيرة قيلت حول علاقة عون بالحزب في المرحلة الماضية اضافة الى ما يُحكى عن علاقته الملتبسة برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.

 

تتعدد الاسماء المطروحة للرئاسة وتكثر التكهنات بشأنها، لكن السؤال الاساسي الذي بات يطرح اليوم هل من الممكن الوصول الى تسوية رئاسية بعد التوتر الامني والعسكري الكبير الذي فرض نفسه على الحياة السياسية اللبنانية، وفي ظل عدم اتضاح الافق في مسألة المفاوضات بشأن الحدود البحرية والحقوق النفطية؟

 

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-07-15
05:00 | 2022-07-15
01:15 | 2022-07-15
01:00 | 2022-07-15
06:04 | 2022-07-15
08:53 | 2022-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website